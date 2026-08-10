In Nahost dreht sich alles um die für den internationalen Handel wichtige Meerenge, die Strasse von Hormus. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Aussenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Der Streit um derlei Rechte auf einer internationalen Schlüsselroute gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran und dürfte eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erschweren. «Hormus ist jetzt die ultimative Verhandlungswaffe und nicht nur eine Schifffahrtsroute», resümierte Marktexperte Stephen Innes.