Um KI-Infrastruktur geht es auch in der nun erweiterten Partnerschaft zwischen dem japanischen IT-Konzern Fujitsu und dem führenden KI-Chiphersteller Nvidia. Gemeinsam soll eine Plattform entwickelt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten ist. Derlei Nachrichten stärkten die Zuversicht der Anleger, dass sich die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, in Gewinne wandeln werden, sagte ein Börsianer.