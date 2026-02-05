Unternehmensseitig gaben Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne weiterhin den Takt vor, wobei der Druck auf die Technologiebranche nach wie vor hoch blieb. Bei Alphabet liess er zwar bis Handelsschluss deutlich nach, doch die allgemeine Sorge, wer zu den Profiteuren oder Verlierern durch KI selbst oder mit Blick auf die kostspieligen Investitionen zählen könnte, hielt sich. Ausserdem machte sich der kräftige Rücksetzer der Kryptowährung Bitcoin bei Aktien wie Strategy und Coinbase bemerkbar, die gut 17 beziehungsweise 13 Prozent verloren.