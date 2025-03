Lockheed Martin zählten dort mit minus 1,1 Prozent zu den grössten Verlierern. Sie litten unter einer Abstufung der Bank of America von «Buy» auf «Neutral». Analyst Ronald Epstein verwies darauf, dass überraschenderweise Konkurrent Boeing und nicht Lockheed den Auftrag für den neuen Kampfjet F-47 (Next Generation Air Dominance (NGAD)) von der US Air Force erhalten hat.