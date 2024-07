Der Nasdaq 100 blieb hingegen unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Rekord, obwohl er es kurz vor der Schlussglocke noch in positives Terrain schaffte. Am Ende gewann er 0,06 Prozent auf 20.398,62 Zähler. Zu den grössten Verlierern im technologielastigen Auswahlindex zählten die seit Jahresbeginn stark gelaufenen Halbleitertitel Micron , Nvidia und Broadcom . Sie waren schon in den vergangenen Wochen von ihren vorherigen Rekordständen etwas zurückgefallen.