Euphorisiert reagierten die Anleger auf die Aussagen von Arm Holdings , der am Vorabend seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Die Technik von Arm ist in praktisch allen Smartphones verbaut. Der in Grossbritannien ansässige Chipdesigner profitiert vom verstärkten Einsatz von KI-Technologie. Die Aktie machte zeitweise einen Rekordsprung um fast 65 Prozent und legte letztlich um knapp 48 Prozent auf 113,89 US-Dollar zu. Damit ist das Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionär der japanische Telekomkonzern Softbank ist und im Herbst 2023 zurück an die Börse gebracht wurde, nun um 38 Milliarden Dollar schwerer. Der gesamte Börsenwert beläuft sich damit auf gut 117 Milliarden Dollar, womit Arm etwa halb so schwergewichtig ist wie der Streamingdienst Netflix .