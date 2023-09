Anhaltende Sorgen wegen wohl weiter hoher Zinsen sowie der Spannungen zwischen den USA und China liessen auch am Freitag keine rechte Kauflaune aufkommen. US-Behörden starteten eine offizielle Untersuchung eines hochentwickelten, in China hergestellten Chips im neuesten Smartphone des chinesischen Huawei-Konzerns. Geprüft werden sollen mögliche Sanktionsverletzungen. China kritisierte die Untersuchung. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten in dieser Woche schon anlässlich von China geplanter Einschränkungen für iPhones zugenommen.