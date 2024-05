Am New Yorker Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte Standardwerte besser geschlagen als Tech-Aktien. An den Tagen davor war dies eher umgekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 39 056,39 Punkte zu und setzte damit seine am Vortag etwas ins Stocken geratene Erholung fort.