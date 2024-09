Die Aktien von Oracle setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort, behaupteten am Ende aber nur ein Plus von 0,4 Prozent. Der Softwarekonzern gab bei der Firmenmesse «CloudWorld» eine optimistische mittel- bis langfristige Prognose ab. Bereits am Dienstag hatte Oracle gute Quartalszahlen vorgelegt und Zuversicht für die Geschäfte rund um KI in der hauseigenen Cloud-Infrastruktur verbreitet.