Der Hype um Künstliche Intelligenz und die dafür notwendigen Komponenten trieb an der Nasdaq-Börse erneut die Papiere der grossen Halbleiterhersteller an. So erreichten Nvidia , Broadcom , Micron Technology und Applied Materials allesamt weitere Rekordmarken. Die Kursaufschläge reichten von 2,5 Prozent bei Applied Materials über 4,6 Prozent Micron bis zu 5,4 Prozent bei Broadcom. Nvidia drehten ins Minus.