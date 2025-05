Nachrichten über Milliarden-Investitionen von Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten kamen gut an. Während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in dem Golfstaat bekräftigten die Saudis das Versprechen hoher Investitionen über mehrere Jahre. Dabei geht es vor allem um Rüstungsgeschäfte, aber es gab auch Zusagen in den Bereichen Energie, Technologie und Gesundheit. Saudi-Arabiens Staatsfonds will zudem für die Flugzeugleasing-Firma Avilease 30 Boeing -Jets vom Typ 737 Max kaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Von den Neuigkeiten profitierten die Aktien von Boeing mit plus 2,5 Prozent und jene des Energieanlagen-Unternehmens GE Vernova mit plus 4 Prozent.