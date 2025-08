US-Präsident Donald Trump will in Kürze bekanntgeben, dass Apple weitere 100 Milliarden Dollar für die Fertigung in den Vereinigten Staaten investieren wird. Das Unternehmen möchte so seine Produktion in dem Land erhöhen und Zölle auf iPhone-Importe vermeiden. Die Apple-Aktien gewannen 5,1 Prozent. Damit waren sie sowohl im Dow als auch im Nasdaq 100 der Tagessieger.