Nun wird auf das Fed-Protokoll gewartet und gehofft, dass es Indikationen geben könnte. Zudem rücken die Inflationsdaten für September am Donnerstag und die Produzentenpreise am Freitag zunehmend in den Blick, da sie Einfluss auf die Geldpolitik der Fed haben dürften. Obendrein könnte die am Freitag ebenfalls an Fahrt gewinnende Quartalsberichtssaison zeigen, wie gut sich die Unternehmen im aktuellen Konjunkturumfeld geschlagen haben.