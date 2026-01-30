Neben der Geldpolitik blieb vor dem Wochenende die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Bei Apple reichte ein überraschend starkes iPhone-Rekordquartal lange Zeit nicht für eine positive Kursreaktion, weil das gute Quartal wegen einer problematischen Versorgung mit Komponenten auf Kosten der Lagerbestände ging. Erst spät schafften es die Titel mit 0,4 Prozent ins Plus. Sie waren damit im Kreise der «Magnificent 7» eine positive Ausnahme, die nur von Tesla getoppt wurde. Die Titel des Elektroautobauers erholten sich um 3,3 Prozent vom Vortagskursrutsch.