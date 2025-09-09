Die US-Börsen haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Notenbank noch in diesem Monat nach einer langen Pause eine weitere Zinssenkung zur Ankurbelung der Wirtschaft vornehmen wird, hiess es aus dem Handel. Schliesslich waren die jüngsten Arbeitsmarktberichte enttäuschend schwach ausgefallen. Zudem war das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust gewesen als zuvor berichtet, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der Regierung hervorgeht.