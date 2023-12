Der Preisauftrieb in den USA schwächte sich wie erwartet leicht ab. Die Kerninflationsrate jedoch blieb laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein «mit ihren vier Prozent noch auf einem relativ hohen Niveau». Aus diesem Grund dürfte Fed-Präsident Jerome Powell ihm zufolge die Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2024 zerschlagen. Erst zur Jahresmitte 2024 dürfte die Rate annähernd dem Fed-Inflationsziel von zwei Prozent entsprechen und damit Raum für Zinssenkungen schaffen, prognostiziert Gitzel. Umso aufmerksamer dürften die geldpolitischen Signale der Fed an diesem Mittwoch verfolgt werden. Eine Änderung der Leitzinsen noch vor Weihnachten wird dagegen nicht erwartet.