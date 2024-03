Zudem standen Übernahmevorhaben im Blick: So will der US- Verpackungsmittelhersteller International Paper den britischen Wettbewerber DS Smith übernehmen, was zu Kursverlusten von 6,5 Prozent führte. Zunächst hatte der Fernsehsender Sky News über das Vorhaben berichtet. DS Smith bestätigte nach dem Börsenschluss in London ein Gebot des US-Konzerns über 415 Pence je Aktie.