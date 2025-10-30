Der bekannteste Wall-Street-Index Dow verlor letztlich 0,23 Prozent auf 47.522,12 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte über 48.000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,99 Prozent auf 6.822,34 Punkte nach. Für den technologiestarken Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,47 Prozent auf 25.734,81 Punkte abwärts. Auch diese beiden Indizes sowie der breite Nasdaq Composite hatten am Mittwoch ihre mehrwöchige Rally mit Bestmarken gekrönt.