Das US-Militär hat nach eigenen Angaben den sechsten Tag in Folge Ziele im Iran attackiert. Ziel sei es, «die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen.» Das US-Militär hatte erst am Mittwoch zwei Angriffswellen unternommen und ein Schiff attackiert, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten.