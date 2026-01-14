Die US-Grossbanken Citigroup , Bank of America und Wells Fargo haben die Anleger mit ihren Jahreszahlen nicht begeistert. Bei der Citigroup zehrte Ende 2025 die Trennung vom Russland-Geschäft am Gewinn, Wells Fargo enttäuschte beim Zinsüberschuss und beim Gewinn. Für die Aktien von Citigroup und Wells Fargo ging es am Ende um 3,3 beziehungsweise 4,5 Prozent abwärts. Die Bank of America konnte sich trotz überraschend guter Zahlen dem Abwärtssog an der Börse nicht entziehen und fiel um 3,8 Prozent.