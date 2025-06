In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. Sie werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Nachdem dieser lange Zeit in einer robusten Verfassung war, zeigten sich zuletzt erste Anzeichen einer Schwäche. Bereits am Mittwoch hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP für den Mai einen überraschend geringen Stellenaufbau in der amerikanischen Privatwirtschaft berichtet.