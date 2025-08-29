Preissignale aus den USA trugen dazu bei, dass die Stimmung nicht besser wurde. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte zwar die Erwartungen. Die Kernrate, bei der Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, legte leicht auf 2,9 Prozent zu. Der Preisdruck bleibt damit grösser als von den Währungshütern erwünscht. Wie es hiess, macht dies den Weg zu möglichen Zinssenkungen nicht leichter.