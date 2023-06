Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33 926,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,75 Prozent auf 14 945,91 Punkte.

27.06.2023 22:47