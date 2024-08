Die US-Börsen haben am Donnerstag nochmals deutlich von nachlassenden Konjunktursorgen profitiert. Die wichtigsten Indizes knüpften an ihre jüngsten Gewinne an, nachdem Wirtschaftssignale und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart für weiterhin gute Stimmung sorgten. Die Umsätze des US-Einzelhandels hatten im Juli stärker zugelegt als erwartet.