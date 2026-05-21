Bereits zur Wochenmitte hatte US-Präsident Donald Trump bei den Anlegern mit der Aussage gepunktet, dass die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der «Endphase» seien. Teheran erklärte, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Einem Medienbericht zufolge will der Iran allerdings sein Uran behalten. Die «Financial Times» zitierte Aussenminister Marco Rubio mit der Einschätzung, dass es einige gute Signale für ein mögliches Abkommen gebe.