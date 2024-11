Unter den Halbleiter-Aktien setzten Intel ihren zuletzt guten Lauf mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent an der Dow-Spitze fort. Dennoch sind sie in diesem Jahr im Index das Schlusslicht mit einem Minus von fast 48 Prozent und werden am Freitag aus dem Leitbarometer entfernt. Ersetzt werden sie durch die Titel des KI-Höhenfliegers Nvidia , dessen Aktien am Donnerstag ein Rekordhoch erreichten und mit plus 2,3 Prozent schlossen.