Überwiegend positive Nachrichten im Zollstreit und Spekulationen über Zinssenkungen in den USA haben am Freitag für neue Rekorde an den New Yorker Börsen gesorgt. Nur der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial war nicht mit von der Partie, obwohl er im Tagesverlauf letztlich am deutlichsten zulegte. Insgesamt aber bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump die Handelsgespräche mit Kanada aufgekündigt hatte.