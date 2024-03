Ein neuer gefährlicher Zwischenfall mit einer seiner Maschinen brockte dem Flugzeugbauer Boeing am Montag einen Kursverlust von drei Prozent ein. Damit waren die Aktien Dow-Schlusslicht und notierten zudem so niedrig wie zuletzt im November. Bei einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein «technisches Problem» habe an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand. Die Maschine habe aber planmässig in Auckland landen können.