Mögliche Zölle auf Medizinprodukte verunsicherte Anleger von Pharmawerten. So gaben Merck & Co ihre Gewinne ab und schlossen fast unverändert. CVS Health verloren 0,5 Prozent. Für Pfizer ging es nach zeitweiligen Verlusten um 1,0 Prozent nach oben, auch wenn der Pharmakonzern die Entwicklung seines Abnehmwirkstoffs Danuglipron abbricht. Am Markt wird nun spekuliert, dass Pfizer stattdessen in dem Bereich kaufen könnte. Dies trieb etwa die Aktie des Biotech-Unternehmens Viking Therapeutics um 10,6 Prozent nach oben.