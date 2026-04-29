Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch über die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate schnellten um gut elf Prozent nach oben und erreichten ein Rekordhoch. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Aktien mit plus 25,6 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichten.