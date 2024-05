Für den am Freitag schon besonders starken Nasdaq 100 ging es nochmals um 1,13 Prozent auf 18 093,57 Punkte hinauf. Erstmals seit Mitte April überwand der technologielastige Index wieder die Marke von 18 000 Punkten. Chipwerte waren an der Nasdaq-Börse vorne. Micron zogen um 4,7 Prozent an, die KI-Aktien von Nvidia gewannen 3,8 Prozent und AMD 3,4 Prozent.