Laut Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade dürfte sich die Diskussion nun darauf konzentrieren, wie aggressiv die Fed vorgehen wird. Die Notenbank werde vielleicht alle Anleger daran erinnern, dass sie sich derzeit zwar auf die Beschäftigung konzentriert, aber die andere Hälfte ihres Mandats, nämlich die Preisstabilität, nicht vergessen hat. In den USA hat sich die Inflation im August auf 2,9 Prozent verstärkt.