Auch eine Übernahme sorgte für Gesprächsstoff. Wie die «Financial Times» berichtet, will der Pharmariese Merck & Co den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Dessen Aktien zogen nochmals um mehr als 10 Prozent an, nachdem sie ihren Rekordlauf in den vergangenen beiden Tagen schon deutlich beschleunigt hatten. Merck & Co gaben leicht nach. Als Kaufpreis ist in dem Bericht von 28 bis 32 Milliarden Dollar die Rede.