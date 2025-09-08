Die Papiere des Online-Brokers Robinhood steigen demnächst in den S&P 500 auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Die Anteilsscheine von Robinhood schnellten um 15,8 Prozent in die Höhe, und die von Applovin zogen an der Spitze des Nasdaq 100 um 11,6 Prozent an. Für die Aktien von Emcor hingegen ging es um 0,6 Prozent nach unten.