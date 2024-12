Anleger an den wichtigsten US-Börsen haben sich am letzten Handelstag eines erfolgreichen Jahres in Vorsicht geübt. Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrschte Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum letzten Mal in 2024 geöffnet, andere handeln nur verkürzt.