Die Aktien der US-Grossbank JPMorgan gerieten nach Äusserungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck. Marianne Lake sagte auf einer Konferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen. Für die JPMorgan-Papiere ging es am Ende um 4,7 Prozent nach unten.