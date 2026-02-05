Unternehmensseitig machten Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne weiterhin die Musik, wobei es Druck vor allem weiterhin insbesondere bei Technologieunternehmen gab. Die Alphabet-Aktie , die zeitweise um 8 Prozent abgesackt war, gab zuletzt noch um 2,5 Prozent nach. Allerdings hatte sie erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Experten verwiesen vor allem auf die Verdoppelung der Investitionen im Vergleich zum Vorjahr. Bis zu 185 Milliarden Dollar plant der zu den glorreichen Sieben zählende Techgigant auszugeben, wahrscheinlich vor allem für Rechenzentren. Angesichts der jedoch klaren Signale für eine Nachfrage nach KI vertritt Citigroup-Analyst Ronald Josey die Ansicht, «dass Google in Produkte und die Bewältigung von Kapazitätsproblemen investieren sollte».