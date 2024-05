Konjunkturdaten und die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben am Dienstag die US-Börsen belastet. In der weltgrössten Volkswirtschaft stiegen die Arbeitskosten im ersten Quartal stärker als erwartet und im Monat Februar legten die Häuserpreise überraschend deutlich zu, was die Inflationssorgen wieder anheizte und Zinshoffnungen weiter trübte. Die Währungshüter werden wohl auch angesichts dieser Daten am Mittwoch ihre straffe Haltung voraussichtlich bekräftigen. Darüber hinaus verdüsterte sich die Stimmung der Verbraucher im April unerwartet deutlich, während die Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne an diesem Dienstag sowohl Licht als auch Schatten beinhalteten.