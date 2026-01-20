Zwischen Washington und Europa war es am Wochenende zur Eskalation gekommen, nachdem US-Präsident Donald Trump im Streit um die zu Dänemark gehörende Insel Grönland Strafzölle gegen einige europäische Länder angedroht hatte. Ab dem 1. Februar sollen diese bei 10 Prozent liegen und. Vom 1. Juni an sollen sie auf 25 Prozent steigen, sofern kein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird. Europäische Staats- und Regierungschefs erörtern unterdessen mögliche Gegenmassnahmen. Entgegen den Erwartungen wurde im Handelsverlauf noch bekannt, dass es an diesem Dienstag doch noch keine Entscheidung über die Rechtmässigkeit schon geltender US-Zölle durch den Obersten Gerichtshof geben wird.