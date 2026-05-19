Eine Fortsetzung der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragenen Erholungsrally, die Ende März begonnen hatte, lässt damit weiter auf sich warten. Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte schon am Montag letztlich nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt.