Deutlich steigende Kurse gab es am Freitag bei in den USA notierten Aktien chinesischer Technologiekonzerne. In Hongkong hatte der Kurs von Alibaba mit einem Plus von mehr als 14 Prozent bereits darauf reagiert, dass die Chinesen unter ihren Anlegern die Fantasie für Künstliche Intelligenz weiter belebten. In New York knüpften die Titel mit plus 5,5 Prozent an ihre seit Tagen laufende Rally an. Auch die Aktien des Suchmaschinenbetreibers Baidu zogen um mehr als fünf Prozent an.