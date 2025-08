Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die Anleger an der Wall Street und an der Nasdaq kalt erwischt. Die Aktienkurse gerieten im frühen Handel ins Trudeln. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,4 Prozent auf 43.510 Punkte ein und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.