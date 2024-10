In einem nervösen Handel geprägt von einer drohenden Verschärfung der Nahost-Krise sind am Donnerstag die Indizes am US-Aktienmarkt gesunken. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,64 Prozent auf 41.927,07 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,21 Prozent auf 19.761,98 Zähler ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,34 Prozent auf 5.690,40 Punkte nach.