Digitalbridge stand im Fokus, nachdem der japanische Telekom- und Medienkonzern Softbank seine Übernahmeabsicht bekanntgab. Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Das Kursplus betrug zuletzt rund 10 Prozent. Er blieb dabei mit 15,28 Dollar unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.