Auch wenn es nur Hafengebühren auf Frachtschiffe zwischen den USA und China seien, «es ist eine kleine, aber weitere Eskalationsstufe», schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Werde der Konflikt tatsächlich bis zum Ende ausgefochten, «dürfte dies an den Finanzmärkten der Welt nicht spurlos vorübergehen».