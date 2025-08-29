Nach neuen Preissignalen aus den USA haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas schwächer eröffnet. Die Kernrate des PCE-Deflators, der ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank Fed ist, erfüllte mehr oder weniger die Erwartungen. Wie es hiess, bleibe Preisdruck spürbar, was es der US-Notenbank mit erwünschten Zinssenkungen nicht leicht mache.