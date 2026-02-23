Aus Branchensicht standen vor allem Finanz- und bestimmte Technologiewerte unter Verkaufsdruck. Auslöser war Händlern zufolge ein Bericht von Citrini Research, in dem die potenziellen Risiken dargelegt wurden, die KI für verschiedene Segmente der Weltwirtschaft mit sich bringen könnte. Zudem nähmen die Zweifel zu, ob sich die massiven Investitionen in diese Technologie bald auszahlen werden, hiess es. Insofern gehörten die Papiere von American Express , JPMorgan , Goldman Sachs und Visa mit Kursabschlägen zwischen 4,3 und 8,0 Prozent zu den schwächsten Werten im Dow.