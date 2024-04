Am Ende einer geschäftigen Woche und zum Auftakt der Unternehmensberichtssaison haben die US-Aktienmärkte klar nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. So stiegen die Preise von in die USA importierten Gütern im März stärker als erwartet. Die Stimmung der US-Verbraucher - gemessen am Konsumklimaindex der Universität Michigan - trübte sich im April unerwartet deutlich ein.