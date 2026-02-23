Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hiess es aus dem Handel./edh/he