Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor dem Hintergrund neuer Zollunsicherheit nachgegeben. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an. Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Dezember wie erwartet zum Vormonat um 0,7 Prozent gesunken.